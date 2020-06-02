Только 10% граждан, оформляющих индивидуальный пенсионный план, старше 45 лет

Среди россиян, оформляющих индивидуальные пенсионные планы онлайн, женщины составляют 58%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования данных клиентов Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, заключивших договоры индивидуального пенсионного плана (ИПП) онлайн, передает ТАСС.

По данным аналитиков, около половины (49%) новых клиентов фонда – граждане в возрасте 35-44 лет. На категорию 25-34 года приходится 35%. Доля клиентов 45-54 года составляет лишь 10%.

Отмечается, что в 61% случаев именно женщины регулярно пополняют свои индивидуальные пенсионные счета в Сбербанк Онлайн, 65% из них подключают услугу автоплатежей.

С начала текущего года каждый месяц начинают копить на будущую пенсию при помощи индивидуальных пенсионных планов в среднем 2,5 тысячи новых клиентов. В марте-апреле граждане стали вдвое чаще пользоваться при этом дистанционными каналами. Так, 33% новых договоров были заключены в приложении Сбербанк Онлайн и на сайте фонда.