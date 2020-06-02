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Среднесуточная добыча нефти в РФ в январе – мае составила около 11 млн баррелей

Политика - Деньги
11:50, 02 июня 2020

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в мае снизилась на 15,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сводку центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, соответствующий показатель составил 39,7 млн тонн.

Уточняется, что за первые пять месяцев 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в стране сократилась на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, опустившись до 226,48 млн тонн. Среднесуточная добыча за период с января по май зафиксирована на уровне 10,92 млн баррелей в сутки.

Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья за январь-май 2020 года снизился на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 101,15 млн тонн. В мае по дальним направлениям было экспортировано 17,36 млн тонн российского сырья – по сравнению с тем же месяцем 2019 года показатель сократился на 14,2%. Среднесуточный экспорт держался на уровне 4,1 млн баррелей.

Поставки российской нефти в страны ближнего зарубежья, по данным ЦДУ ТЭК, снизились на 47,7%, до 3,64 млн тонн.

Теги: #Нефть

Рубрика: Деньги

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