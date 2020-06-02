Минэк предлагает продавать вид на жительство в России за инвестиции в экономику

Министерство экономического развития России разработало предложение о выдаче «золотых виз» иностранцам, которые организуют на территории страны бизнес и покупают недвижимость.

Также на возможности получить вид на жительство предлагается отражать инвестиции в уже существующие компании и покупку государственных ценных бумаг, передает РБК. При этом конкретные объемы инвестиций в Минэке не приводят. Однако там не исключают возможности, что параметром выдачи «золотой визы» станет исключительно создание новых рабочих мест для граждан РФ.

«Мы не видим сильного притока инвесторов из стран за пределами СНГ. Там есть прямые инвестиции, но они идут на уровне компаний, а не частных лиц», — комментирует инициативу главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. По мнению директора департамента внутреннего аудита и управления рисками консалтинговой компании ФБК Романа Кенигсберга, инвесторы, стремящиеся защищать свои вложения не видят смысла создавать бизнес в России, а все средства, которые привлекаются от них в страну идут исключительно через компании, в том числе из-за санкций. При этом он отмечает, что подобная мера может привлечь преступные деньги.