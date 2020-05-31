145 миллионов из резервного фонда передадут на деятельность волонтеров

Премьер-министр Михаил Мишустин установил объем государственных выплат добровольцам, которые оказывали помощь населению в период эпидемии коронавируса. Объем помощи в общей сложности составит 145 миллионов рублей, передает портал «Такие дела».

Сумма этих средств будет распределена между сотрудниками социально ориентированных НКО и социальными работниками. Также из этого фонду будет оказана финансовая поддержка людям, которые взяли на себя обязанности опеки над детьми или иным требующими ухода родственниками граждан, которые не смогли продолжить свою заботу о близких в связи с коронавирусными обстоятельствами.

Помощь гражданам будет оказана из расчета ежемесячной выплаты в размере 12 130 рублей на период с 1 апреля по 30 июня.

Получить право на получение этой помощи можно до 1 октября по заявке на сайте госуслуг. Реализованы деньги будут через Пенсионный фонд.