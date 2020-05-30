Росавиации поручили контролировать расход 11 млрд выделенных аэропортам субсидий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате 10,9 млрд аэропортам, пострадавшим в условиях пандемии.

Как сообщатся на сайте кабмина, средства выделяются из Резервного фонда правительства по поручению президента России. Согласно распоряжению главы правительства, контроль за их целевым использованием должна будет осуществлять Росавиация.

Уточняется, что субсидии могут быть направлены на зарплаты сотрудникам, если они не входят в руководящий состав и советов директоров. Помимо этого, выделенные средства разрешается использовать для выплаты страховых взносов. Также деньги можно будет потратить на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспорта.

Ранее стало известно, что Росавиация решила выделить группе «Аэрофлот» субсидии в размере 7,89 млрд на частичную компенсацию расходов из-за резкого снижения объема перевозок на фоне ситуации с коронавирусом.