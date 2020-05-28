ВС объяснил разницу между прощением долга и дарением

Верховный суд принял постановление в котором пояснил: для того, чтобы кредитору простить долг заемщику, не обязательно заключать договор дарения. Разъяснение публикует портал РАПСИ.

Не нужно оформлять договор дарения в тех случаях, когда у кредитора имеется какая-либо имущественная выгода из складывающейся ситуации. Например, досудебное погашение кредита и т.п.

Только в том случае, если у кредитора есть намерение именно подарить заемщику право не выплачивать долг, начинают действовать некоторые ограничение. Например, дарение невозможно между коммерческими организациями.