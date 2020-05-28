Потерявших работу в апреле и мае могут освободить от платы за детсад в 2020 году

Лишившихся работы россиян предложили до конца текущего года освободить от платы за услуги бюджетных детских садов.

Соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина направил член Общественной палаты Султан Хамзаев, передает RT.

В своем письме он указал на то, что родители, которые из-за самоизоляции потеряли работу и столкнулись с материальными проблемами, вынуждены вносить обязательные платежи, в том числе за услуги детского сада.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции (с 31 марта по 31 мая) и встали на учет в государственной службе занятости в качестве безработных», – говорится в обращении члена ОП.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что пособие по безработице для потерявших работу в период пандемии предложили увеличить до 4,5 тысячи рублей.