Егор Жуков получил 6,5 млн от Павла Дурова для помощи пострадавшим от пандемии

Создатель «ВКонтакте» перечислил более шести миллионов благотворительному проекту экс-фигуранта «московского дела».

На это обратил внимание «Дождь».

Сообщается, что основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров пожертвовал проекту «Взаимопомощь» Егора Жукова, созданному для поддержки пострадавших от коронавируса, 10 биткоинов, что эквивалентно приблизительно 6,5 млн рублей.

«Еще несколько тысяч человек, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии, теперь получат бесплатные наборы с продуктами. Напомню, к настоящему моменту мы помогли уже почти трем тысячам людей», – написал Жуков в Instagram.

Студент ВШЭ Егор Жуков был задержан в Москве 2 августа по подозрению в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Позже обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму (статья 280 УК РФ). В итоге Жукова приговорили к трем годам условно за видеоролики, размещенные на YouTube. В феврале Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и оставил приговор в силе. В мае Егор Жуков пожаловался в Европейский суд по правам человека.