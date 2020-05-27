Пособие по безработице увеличат до 4,5 тысячи рублей до 1 августа

Президент РФ Владимир Путин предложил задним числом увеличить пособие по безработице. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на цитату Путина на совещании по ситуации на рынке труда.

Так, тем, кто потерял работу в период пандемии, будет положено пособие в размере не менее 4,5 тысяч рублей. Выплачивать его в таком объеме должны до 1 августа в случае, если не найдет за этот срок работу.

Также, по предложению президента, должен быть автоматически продлен период выплаты для тех безработных, кто не смог найти работу еще за три месяца до введения карантинных мер.

По закону выплаты заканчиваются по истечении 3-12 месяцев месяцев (в зависимости от условий), если человек так и не успел найти работу. В текущей ситуации этот срок продлевается еще на три месяца.

Всего на эти планы, по словам министра финансов, государством выделено 9,5 миллиарда рублей.