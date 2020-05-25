Власти ради энергокомпаний могут снять мораторий на пени за просрочку платы за ЖКХ

Источник, знакомый с обсуждениями внутри рабочей группы Госсовета по энергетике, сообщает, что в связи с тем, что энергокомпании жалуются на рост числа неплательщиков за услуги ЖКХ, в ведомстве рассматривается возможность сокращения моратория, по которому с граждан до конца года не будут взиматься проценты за просрочку оплаты коммунальных услуг.

С таким предложением выступил, в частности, один из депутатов комитета энергетики, сообщает собеседник ТАСС. Он также пояснил, что там считают возможным сократить срок моратория до первого числа месяца следующего за окончанием режима «нерабочих дней», то есть фактически до 1 июля.

Как отмечает агентство, такая позиция связана в том числе с падением коммунальных платежей. При этом в «Совете производителей энергии» полагают, что поддержка населения в сфере ЖКХ может носить адресных характер. По их подсчетам, рынок в 2020 году потеряет от 10 до 20% платежей за электроэнергию и от 15 до 30% за тепло. «Снижение собираемости в ЖХК приведет не только к увеличению долга в отрасли ЖКХ, но и негативно повлияет на экономику страны в целом. От неплатежей в ЖКХ пострадают и смежные отрасли: газовая, угольная, металлургическая, машиностроительная. Возникает угроза снижения налоговых поступлений», — говорится в заявлении компании.