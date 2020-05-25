Правительство запретило ввоз в Россию бензина и другого топлива до 1 октября

До 1 октября 2020 года в Россию запрещается ввозить определенные виды топлива, в числе которых бензин, дизельное топливо, авиакеросин и судовое топливо. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства.

Ранее Sobesednik.ru писал о возможности ввода такого ограничения. По словам министра энергетики Александра Новака, это необходимо для поддержки нефтегазовой отрасли, в частности, российских нефтеперерабатывающих заводов. Он пояснил, что это «не совсем вынужденная мера», однако её применяют в ряде стран.

Как сообщало агентство Reuters, причиной принятия кабмином такого решения может быть угроза притока дешевого топлива из Белоруссии и других стран.

Под запрет ввоза также попадут газойли с содержанием серы до 0,2%.