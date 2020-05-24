Мишустин направил 100 миллиардов на поддержку 56 субъектов РФ

Регионам выделили дотации в размере 100 млрд в качестве компенсации снижения доходов бюджетов из-за мер по COVID-19.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина.

«Средства, выделенные по поручению Президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года», – указывается в пояснении к документу. Уточняется, что сумма для каждого региона будет определяться с учетом первоочередных расходов местных бюджетов.

Предполагается, что мера сбалансирует бюджеты регионов в условиях экономических ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее Мишустин заявил, что первый этап снятия режима самоизоляции можно запускать в 14 российских регионах.