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19 мая, вторник

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18 мая, понедельник

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В России ежедневно начали снимать по 10-50 млрд рублей наличными

Политика - Деньги
18:39, 19 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

Центробанк сообщил о резком увеличении спроса на наличные деньги. В последние дни он достиг рекорда, пишет «Наша версия» со ссылкой на регулятора. В день россияне снимают по 10-50 миллиардов рублей в денежных банкнотах.

Начиная с 1 марта граждане обналичили 1,43 триллиона рублей. Рекорд был зафиксирован 14 мая — было снято 52,3 миллиарда рублей. На следующий день россияне обналичили 40,7 миллиарда рублей.

О том, что россияне активнее стали снимать деньги со счетов еще в начале мая сообщала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом в ведомстве не делают никаких выводах о тенденции.

Корреспонденты издания полагают, что это может быть связано с желанием кредитных организаций наполнить кассы, дабы в перспективе избежать паники, если банкоматы останутся без наличных денег. Еще одна версия: рост объема выданных бизнесу кредитов.

Рубрика: Деньги

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В России ежедневно начали снимать по 10-50 млрд рублей наличными

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