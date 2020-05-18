194 тысячи самозанятых москвичей вернут себе налоговые 495 млн рублей

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сообщил, что город вернет самозанятым гражданам 495 миллионов рублей из числа налогов, которые были уплачены ими в 2019 году. Об этом пишет АГН «Москва».

Уточняется, что эти выплаты положены 194 тысячам человек. И всем из них будет положен налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда. Его они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам.

Сейчас городские власти совместно с федеральными заняты разработкой наиболее оптимального способа для возврата средств.

Известно, что на 1 мая 2020 года в Москве в качестве самозанятых числится 275 тысяч человек, чей совокупный доход уже превышает 54 миллиарда рублей.