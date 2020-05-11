Работникам социальных учреждений установят доплату до 60 тысяч на три месяца

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер по поддержке российских граждан и экономики.

«Коронавирус сильно ударил по многим отраслям, по благосостоянию граждан, у многих доходы снизились», – цитирует «РИА Новости» слова президента. По его словам, россиянам необходимо оказывать прямую помощь.

В частности, нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне сразу за полгода. Детские пособия будут удвоены, а с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно.

Также презиент предложил определить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, глава государства поручил установить федеральную доплату для сотрудников соцучреждений на три месяца в размере до 60 тысяч рублей, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину подготовить к 1 июня общенациональный план действий по восстановлению экономики России и разработать до 12 мая рекомендации по отмене связанных с пандемией ограничений для регионов.