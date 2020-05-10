Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии

Представители бизнес-сообщества выступают за ускоренное принятие законопроекта, позволяющего предпринимателям в одностороннем порядке разорвать договор аренды с владельцем недвижимости. С соответствующим письмом на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина выступили Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

«По сути, если возможности сторон в переговорах так и останутся не сопоставимыми, уже летом мы увидим полностью пустые ТЦ в связи с банкротствами ретейлеров», — приводит РБК слова президента АКИТ Артема Соколова. При этом руководитель АКОРТ Сергей Беляков объясняет, что в кризисных условиях затруднительно для бизнеса, который «фактически убивает» необходимость платить аренду. По его словам, её размер был рассчитан в соответствии с возможностями ретейлеров в нормальных условиях.

При этом ранее глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский обратился к парламенту с заявлением, где говорилось, что в случае принятия этого законопроекта арендодатели потеряют значительную часть своих доходов и не смогут выплачивать долги по кредитам. Он заявил, что это приведет к банкротству торговых центров из-за чего кредитные организации лишатся 2 триллионов дефолтных долгов и потеряют 350 миллиардов на процентных выплатах. Он отметил, что банки и государство в этом случае не смогут восстановить бизнес-процессы в среднесрочном периоде.

Отметим, что сейчас предприниматели не имеют возможности разорвать договор аренды с собственником, не выплачивая при этом штрафы.