Мэрия поддержит столичных застройщиков льготами на аренду земли

Оперштаб Москвы по вопросам экономики сообщил, что они намерены оказать поддержку компаниям-застройщикам в связи с кризисом, вызванным карантинными мерами руководства региона.

«Платежи можно внести в конце 2020 года. Льготу получат компании, которые в начале года заключили с городом соглашения на изменение цели использования земли. По 27 инвестпроектам они строят в Москве 650 тыс. кв. метров недвижимости», — передает «Интерфакс» слова своего собеседника в ведомстве.

По его словам, фирмам, которые занимаются возведением строений за пределами Третьего транспортного кольца, также уменьшат стоимость аренды за год. Это позволит им сэкономить в общей сумме порядка одного миллиарда рублей.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая (как сообщают источники СМИ, он вряд ли закончится до 15 июня), однако возобновил работу строек и промышленных предприятий.