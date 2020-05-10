Бондарчук пожаловался на неуплату доли от сборов кинотеатрами Мамута

Принадлежащая предпринимателю Александру Мамуту сеть кинотеатров, куда входят «Синема Парк», «Формула кино» и «Кино Окко» перестала выплачивать процент от кассовых сборов кинокомпании «Централ Партнершип».

По словам представителя пресс-службы фирмы, это происходит уже с января, когда карантинные меры ещё не были введены. Речь идет о девяти картинах «Холоп», «Соник в кино», «(Не)идеальный мужчина», «Лед-2», «Вторжение» и другие. Лишь за последние два фильма кинотеатры Мамута задолжали более 150 миллионов рублей, передает РБК со ссылкой на НМГ.

Продюсер «Льда-2» и «Вторжения», режиссер Федор Бондарчук уверен, что невыплату доли за эти фильмы нельзя объяснить кризисом, вызванным карантинными мерами правительства, так как они были показаны до их введения. «Мы понимаем, что сейчас многие игроки индустрии оказались в непростой ситуации и не понимают, как действовать дальше. Но сложности распространяются на всю сферу, и отсутствие какого-либо отклика от кинотеатров и попытки решить эту проблему не упрощают процесс», — пояснил Бондарчук.

Ранее гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов в интервью «Коммерсанту» сообщал, что долги сети кинотеатров относятся ещё к новогоднему периоду.