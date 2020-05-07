Суд разрешил челябинцу не возвращать нечестно выигранные полмиллиона

Челябинский областной суд постановил, что нормы, регулирующие вопрос неосновательного обогащения (в том числе выигрыши в лотереях и выплаты букмекерских контор) не применимы к сделкам-пари и игровым сделкам. Об этом пишет «РИА Новости».

Разбирательство проводилось по иску букмкерской конторы, кассир которой по ошибке выплатил 505 тысяч рублей человеку, который не должен был получить эту сумму. Инцидент произошел в 2018 году. Ставка была сделана на бой боксеров Деяна Златичанина и Роберто Рамиерса.

Суд первой инстанции отказался взыскивать с челябинца сумму необоснованного обогащения и проценты за использование денег. Региональный суд поддержал это решение, заручившись поддержкой коллегии по гражданским делам Верховного суда.