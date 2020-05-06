РФ оказалась на одном уровне с Францией в рейтинге прозрачности госбюджета

Россия улучшила позиции в международных рейтингах прозрачности государственного бюджета, поднявшись на два пункта.

Как сообщается на сайте Минфина, в обзоре Международного бюджетного партнерства (International Budget Partnership, IBP) за 2019 год Россия разделяет с Францией 13 и 14 строчки из возможных 117. По итогам 2017 года РФ занимала 15-е место из 115.

«Россия улучшила свои позиции в вопросе публикации ключевой информации, которая помогает общественности понимать суть проводимой бюджетной политики, а также принимаемых решений и результатов», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что индекс открытости бюджета России сейчас составляет 74 из 100 возможных – по сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на два пункта. «При этом среди европейских стран по индексу открытости бюджета Россия занимает четвертое место, по индексу надзора за бюджетом – шестое место», – говорится в материале.

По мнению Минфина, Россия смогла повысить свои позиции в рейтинге, в частности, благодаря онлайн-публикации предварительного бюджетного предложения исполнительной власти.