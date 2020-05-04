Германия намерена выделить 525 млн евро на противодействие COVID-19 в Европе

ФРГ планирует выделить на борьбу с коронавирусом 525 млн евро в рамках Евросоюза, сообщила канцлер Ангела Меркель.
«Мы остаемся приверженными нашим глобальным донорским обязательствам с суммой около 1,3 миллиардов евро», – цитирует канцлера «Интерфакс».
По словам Ангелы Меркель, деньги пойдут на развитие систем здравоохранения. Также канцлер сообщила, что Германия собирается увеличить объемы гуманитарной помощи, в частности, странам Африки.
Ранее стало известно, что о намерении направить полмиллиарда евро на борьбу с пандемией COVID-19 в мире заявила Франция.