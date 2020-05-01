Идеальная зарплата в представлении москвичей снизилась почти на четверть

Представления о достойной, по мнению россиян, зарплате, снизились за прошедший год с 66 тысяч рублей до 59 тысяч.

Об этом говорят результаты исследования компании «Сбербанк страхование жизни», на которое ссылается РБК.

Отвечая на вопрос, какой должна быть зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить на крупные покупки, непредвиденные обстоятельства и старость, россияне старше 35 лет называли сумму в 56 тысяч, а респонденты младше 35 лет – 61 тысячу.

Заметнее всего снизились ожидания москвичей. Если в 2019-м жители столицы справедливой считали зарплату в 99 тысяч, то теперь они готовы довольствоваться 78 тысячами.

Вместе с тем отмечается, что возрос процент граждан, формирующих накопления: если прошлой весной доля респондентов, ориентированных на сбережения, составляла 27%, то в начале апреля 2020-го этот показатель увеличился до 35%.