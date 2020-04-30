Титов просит разрешить бессрочные отпуска с возмещением МРОТ и работу в карантин

«Мы считаем, что реализуемые правительством Российской Федерации меры не соответствуют сложности сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса и одновременным падением спроса из-за цен на сырье», — пишет бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в своем письме к президенту.

Он считает, что действия властей по преодолению экономического кризиса нельзя считать адекватными и это приведет к «массовым банкротствам предприятий и значительному росту безработицы», передает РБК.

Титов уверен, что предприятиям, не менее половины которых на настоящее время приостановили свою деятельность из-за введенного Владимиром Путиным режима нерабочих дней, оказывается недостаточная финансовая поддержка.

Он предлагает расширить меры правительства, разрешив оказывать поддержку всем компаниям, потерявшим более 30% выручки и сохранившим в штате 90% персонала, вне зависимости от их сферы деятельности. Также Титов просит разрешить им работать при соблюдении санэпидемиологических требований и разрешить отправлять в бессрочный отпуск сотрудников, возмещая им не менее одного МРОТ в месяц.

Кроме того, он хочет временно приравнять ИП и самозанятых, ввести запрет на ухудшение кредитной истории предприятий, запретить отключение коммунальные услуги при неоплате до конца текущего года и заморозить их тарифы на 2021 год. Для торгово-развлекательных центров он предлагает ввести мораторий на взыскание кредитов и объявить о налоговых каникулах для них.

Также он настаивает на амнистиях по экономическим статьям.