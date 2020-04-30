"Нет нужды в сотрудниках": в каждом пятом рекламном агентстве начались увольнения

По данным исследования АКАР, 80% агентств столкнулись с сокращением рекламных бюджетов со стороны клиентов, а в 65% — с полным отказом от запланированных рекламных компаний.

В связи с этим предприятия вынуждены увольнять сотрудников, в апреле об этом заявили 21% рекламных агентств, а 43% сообщили о снижении зарплат работников. «Нет заказов, нет нужды в сотрудниках», — передают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса.

При этом в 77% агентств заявили, что в случае ухудшения положения намерены и дальше снижать зарплаты и сокращать штат.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщал о «ножницах» на рекламном рынке: «Аудитория СМИ растет, а рекламные бюджеты падают», — пояснил он. По его словам, печатные издания и радио могут лишиться 50% рекламных доходов, телевидение — 30-35%, а интернет-издания — 33%.