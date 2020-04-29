Промышленные предприятия в Москве получат 1,5 млрд рублей госпомощи

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные промышленные предприятия получат порядка 1,5 миллиарда рублей в качестве поддержки на послекарантинный период. Об этом пишет ТАСС.

«На сегодняшний момент около 1,5 млрд рублей выделено на поддержку промышленных предприятий путем предоставления льготных кредитов», — заявил Ефимов.

Также он отметил, что уже порядка 70 миллиардов рублей предусмотрено из бюджета на помощь малому бизнесу и предприятиям, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям в период нерабочих будней.

Ранее Ефимов заявил, что смягчение ограничений в Москве начнется со строительной и промышленной отраслей. Позже функционировать вновь начнут предприятия по оказанию бытовых услуг и реализации непродовольственной торговли.

Напомним, президент РФ Владимир Путин продлил режим самоизоляции в России до 11 мая.