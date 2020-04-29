Миллиардер Симановский просит помощи у государства

Войдет ли канцелярия в товары первой необходимости? Именно об этом просит руководство страны уральская компания «Сима-Ленд»; в письме также есть просьбы оказать отрасли антикризисную помощь и дать налоговые послабления. В противном случае каждый второй профильный магазин страны будет закрыт.

«В связи с остановкой производств и нарушением цепочек поставок ожидается дефицит товаров для школьников, таких как пластилин, краски, зеленые тетради и тетради 12-24 листа», - говорится в письме. Также компания предупреждает, что «четверти первоклассников из ожидаемых 2 000 000 в 2020 году может не достаться необходимых для учебы товаров».

И хотя, глядя на роскошный офис «Сима-Ленда», никак не скажешь, что компания испытывает проблемы, желание бизнеса получить помощь вполне понятное.

Возможно, на первый взгляд это прозвучит цинично, но один из главных приоритетов сейчас – чтобы миллиардеры остались на плаву. Если выживут они, есть надежда, что они помогут выжить и остальным.

Офис «Сима-Ленд» // фото: delo-st.ru

Напомним, что совсем недавно в «Сима-Ленде» сняли довольно жизнеутверждающее видео: офис, как и до введенного режима самоизоляции, не пустует, сотрудники в перерыве между работой стоят в планке и призывают всех «не расслабляться, а пахать, пахать и пахать». Словом, присутствия духа никто из работников не теряет.

Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на видео-конференции с президентом России назвал фамилию Симановского в списке тех, кто обеспечивает безвозмездную помощь здравоохранению региона в борьбе с коронавирусом. Это правда: уральский миллиардер не только закупил собственную линию производства медицинских масок, чтобы помочь Екатеринбургу, но и предоставил кровати с матрасами в «Екатеринбург ЭКСПО», который оперативно переоборудовали в огромный госпиталь.

Офис «Сима-Ленд» // фото: vc.ru

Пожалуй, меры, которые предпринимает Андрей Симановский, как никому другому, дают миллиардеру право просить помощи от государства.Выйти из сегодняшней ситуации с минимальными потерями нам всем поможет именно взаимовыручка.