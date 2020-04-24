Набиуллина: термин "вертолетные деньги" подразумевает их печатание, а не раздачу

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла свое высказывание про «вертолетные деньги», объяснив, что их применение может привести к инфляции как в 90-е годы.

Она уточнила, что под «вертолетными деньгами» понимает не прямую поддержку россиян, через выделение средств из бюджета, а «печатание» денег ЦБ с последующей их раздачей: «Никто в мире еще не применяет эти меры — все обсуждают, но никто не применяет эти меры "вертолетных денег", когда центральные банки печатают деньги и раздают их всем», — приводит её слова РБК.

Ранее её заявление про нежелание выдавать «вертолетные деньги» было воспринято как критика в адрес идеи многих экономистов и политических деятелей, которые призывали произвести прямые выплаты россиянам и бизнесу (в частности, программа Алексея Навального «5 шагов для России»). Однако, согласно их логике, эти, уже имеющиеся средства нужно выделить из Фонда национального благосостояния.

При этом, по словам Набиуллиной, последствия «печатания» денег едва ли окажут существенную помощь населению страны: «Я напомню [про] 1990-е годы. Это приведет к взрыву инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки... На них тяжело будет что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен. Это неизбежно в такой ситуации», — пояснила она.

Она также подчеркивала, что Центробанк не занимается оказанием адресной помощи. За это ответственно правительство.