Министр Решетников спрогнозировал потерю Россией 4,5-5% ВВП в 2020 году

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика России каждый день теряет порядка 100 миллиардов рублей из-за введенного в стране режима «нерабочих дней».

«В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд руб. в день. Это очень большие потери, которые мы несем», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Согласно его прогнозу, суммарные потери ВВП в итоге составят порядка 4,5-5%, при этом дефицит бюджета будет компенсироваться за счет резервных фондов и займов.

Ранее Центробанк также представил свой прогноз, исходя из которого экономика России потеряет в 2020 году от 4 до 6%. Ранее там рассчитывали на 1,5-2% рост ВВП в текущем году.