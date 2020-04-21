РПЦ просит отсрочить плату за ЖКХ из-за снижения числа пожертвований

Русская православная церковь попросила правительство разрешить храмам отсрочку оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо патриарха Кирилла, адресованное главе кабмина Михаилу Мишустину.

Проблему оплаты коммунальных услуг в РПЦ объясняют сокращением дохода от пожертвований прихожан. Как отмечается, именно эти средства идут на ЖКХ, как и общецерковный бюджет.

По данным издания, премьер-министр перенаправил обращение патриарха в профильные министерства. При этом представители Минстроя и Минприроды пояснили, что этот вопрос будет решаться отдельно в каждом конкретном случае. При этом мусорные операторы объяснили, что обладают достаточным запасом прочности, чтобы нести подобные издержки самостоятельно, по их мнению, компенсацию за это им должны предоставить региональные власти, которым и предстоит принимать решение по данному вопросу.