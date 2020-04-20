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[08:46]Нынешний кризис в Японии сравнили с последствиями Второй мировой
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19 апреля, воскресенье

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[15:50]Продажи маникюрных аппаратов за 14 дней самоизоляции выросли более чем на 440%
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18 апреля, суббота

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Нынешний кризис в Японии сравнили с последствиями Второй мировой

Политика - Деньги
08:46, 20 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что экономические потери от текущего мирового кризиса могут достигать объемов убытков после Второй мировой войны, пишет «РИА Новости».

В стране, по последним данным, выделено порядка 1,09 триллиона долларов для преодоления кризиса. Но эксперты уверены, что принимаемые меры все равно не компенсируют урона: безработица в стране вырастет до 2,27%, что побъет антирекорды кризиса 2008-2009 годов.

«Влияние на мировую экономику и на экономику Японии невероятно серьезное, мировая экономика столкнулась с самым тяжелым кризисом за весь послевоенный период», — переводит комментарий Тосимицу Мотэги агентству Koydo ТАСС.

Рубрика: Деньги

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