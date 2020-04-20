Нынешний кризис в Японии сравнили с последствиями Второй мировой

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что экономические потери от текущего мирового кризиса могут достигать объемов убытков после Второй мировой войны, пишет «РИА Новости».

В стране, по последним данным, выделено порядка 1,09 триллиона долларов для преодоления кризиса. Но эксперты уверены, что принимаемые меры все равно не компенсируют урона: безработица в стране вырастет до 2,27%, что побъет антирекорды кризиса 2008-2009 годов.

«Влияние на мировую экономику и на экономику Японии невероятно серьезное, мировая экономика столкнулась с самым тяжелым кризисом за весь послевоенный период», — переводит комментарий Тосимицу Мотэги агентству Koydo ТАСС.