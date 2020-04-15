Московская мэрия временно отказалась от гранитных бордюров за 16 млрд

Руководство столицы отменило тендеры общей стоимостью в 16 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на мэрию.

Издание поясняет, что власти отказалась от пяти тендеров по закупке гранитных бордюров, которые, предположительно, были предназначены для их установки на улицах Москвы.

При этом отмечается, что в плане-графике ГБУ «Автомобильные дороги» эти конкурсы по-прежнему фигурируют.

Ранее издание сообщало о закупках бордюров общей стоимостью в 19,28 миллиарда рублей. При этом в руководстве столице им пояснили, что таким образом предполагается сэкономить, приобретя их сразу на три года.