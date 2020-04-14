Минстрой попросил помочь сфере ЖКХ как наиболее пострадавшей от коронавируса

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев просит правительство добавить в перечень отраслей, которые сильнее всего пострадали от коронавируса, сферу ЖКХ, говорится на сайте министерства.

По его мнению, управляющие компании очень сильно загружены в связи с мерами, предпринимаемыми по противодействию эпидемии: уборки они вынуждены делать чаще, а также им приходится проводить дезинфекции различных помещений. Кроме этого ресурсы ЖКХ расходуются на разъяснительные работы с населением.

«Нельзя забывать и про наступающий сезон подготовки уже к следующему отопительному периоду 2020-2021 годов. Все запланированные мероприятия по подготовке внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки», — приводит слова Якушева пресс-служба Минстроя.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал оказать помощь бизнесу, потратив на это порядка 3 триллионов рублей. Он также считает, что в России в скором времени могут появиться до 8 миллионов безработных.