В России могут временно отменить арест и изъятие имущества у должников

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложила на полгода заморозить принудительное взыскание долгов.

«По нашему мнению, дополнительные меры могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении наших граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса», – цитирует ТАСС главу ФССП Дмитраия Аристова.

По его словам, в настоящий момент также рассматривается возможность исключения до конца года действий, связанных с так называемыми практическими мерами, среди которых выезд судебных приставов по месту жительства должника и арест имущества, в том числе с изъятием.