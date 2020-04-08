Комиссия за перевод на карты Сбербанка с карт других банков отменена до 1 мая

Сбербанк на период всеобщей самоизоляции отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года – на время всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19», – указывается в сообщении. Отмечается, что сервис пополнения карты Сбербанка с карты других банков с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» ежемесячно используют около 250 тысяч клиентов организации.

Сделать перевод можно с помощью приложения, а также через сайт банка.