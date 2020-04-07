В МГД предложили сэкономить на благоустройстве, но плитку уже начали менять

Депутатское объединение «Моя Москва» в Мосгордуме выступило с предложением сократить бюджет столицы в некоторых статьях, чтобы смягчить последствия от пандемии. Об этом пишет депутат Елена Николаева в своем Facebook.

Предлагается перераспределить и сократить виды бюджетных расходов, заложенные на городские спортивные и развлекательные мероприятия, которые не влияют на городское жизнеобеспечение. Также предлагается в этом году сэкономить на благоустройстве. Депутаты считают возможным частично сократить расходы на содержание государственного аппарата, исключая социальный блок бюджета.

Депутатская инициатива поддерживает введенный правительством мораторий на признание банкротами как юрлиц, так и индивидуальных предпринимателей, введение «кредитных каникул», рассрочку по налогам, поддержку высокотехнологичных отраслей в сфере инноваций для развития сферы предпринимательства в дальнейшем.

Со стороны столичных властей депутатское объединение предлагает предоставлять беспроцентные кредиты от ЦБ РФ для выплаты заработной платы, до декабря запретить отключать предприятия от коммунальных услуг, запретить проведение проверок, кроме тех, что контролируют распространение COVID-19.

Это только часть предложений, опубликованных в обращении депутатского объединения.

Тем временем горожане обращают внимание, что в центре Москвы, около станции метро «Чистые пруды» уже начали менять плитку. «Мослента» обращает внимание, что рабочие вышли на объект во время режима всеобщей самоизоляции.



Дополнение (15:45): Префектура Центрального административного округа Москвы сообщила, что замена плитки на «Чистых прудах» проводится по просьбе местных жителей, пишет «РИА Новости». Уточняется, что речь идет о замене «гуляющей» плитки, а не всего полотна.