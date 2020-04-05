Проценты за время кредитных каникул надо будет оплатить потом, пояснили в ЦБ

Центробанк пояснил, что, несмотря на самоизоляцию, проценты по кредитам не перестанут начисляться даже во время кредитных каникул. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что президент подписал закон, позволяющий физлицам и индивидуальным предпринимателям оформить кредитные каникулы на срок до шести месяцев в случае падения их дохода на 30% и более. В нем говорилось, что порядок начисления процентов при этом определяется ЦБ.

Согласно пояснениям Банка России, проценты по кредитной карте за этот период нужно будет выплатить в течение 2 лет после окончания льготного периода регулярными платежами, причем первый из них должен быть выплачен не позднее, чем через 30 дней после окончания «каникул».

Похожие правила вводятся для потребительских и ипотечных кредитов — начисление процентов также не будет прекращаться, а затребованы они будут после окончания периода.