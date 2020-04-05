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Бывшего директора петербургского "Метростроя" отправили под стражу до 9 мая

Политика - Деньги
11:22, 05 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Фрунзенский суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова.

Как пишет «Фонтанка», Александрову вменяется уже третий эпизод растраты денег компании. На этот раз речь идет о средствах, пропавших в ходе строительства бизнес-центра на углу Левашовского проспекта и Барочной улицы.

Следствие полагает, что подрядчик задолжал «Метрострою» около 730 млн рублей, Александров же обеспечил подписание от лица комапании документов, в соответствии с которыми совокупный долг перешел к ООО «Циклон КЗС» с заведомо установленной ценой уступки 70%. Вследствие этого «Метрострой» утратил право требования задолженности. Разницу в размере 30 % от выплаты долга Александров и другие неустановленные лица хотели присвоить себе.

Александрову, который был задержан 3 апреля, предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК («Растрата или присвоение в особо крупном размере»).

Отмечается, что это уже третий эпизод растраты, который вменяется экс-директору петербургского «Метростроя». В декабре прошлого года Александров был задержан и арестован в рамках дела о присвоении средств при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. Вместе с ним были задержаны глава ООО «БТР» Анатолий Болотов и директор УПТК Олег Кузьменко. 

По версии следствия, в ноябре 2017 года Александров объединился с Кузьменко и Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой», заключив фиктивный договора на поставку сырья под видом исполнения госконтрактов и нанеся ущерб по меньшей мере в 178 млн рублей.

В конце января суд изменил Александрову меру пресечения на домашний арест. 

В феврале Александрову вменили новый эпизод растраты при поставке кабельной продукции для электромонтажных работ в ходе строительства станций Фрунзенского радиуса. Речь шла о 153 млн.

Александров будет находиться в СИЗО по меньшей мере до 9 мая. Болотову меру пресечения изменили со стражи на запрет определенных действий, Кузьменко оставили в СИЗО. 

Рубрика: Деньги

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