Бывшего директора петербургского "Метростроя" отправили под стражу до 9 мая

Фрунзенский суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова.

Как пишет «Фонтанка», Александрову вменяется уже третий эпизод растраты денег компании. На этот раз речь идет о средствах, пропавших в ходе строительства бизнес-центра на углу Левашовского проспекта и Барочной улицы.

Следствие полагает, что подрядчик задолжал «Метрострою» около 730 млн рублей, Александров же обеспечил подписание от лица комапании документов, в соответствии с которыми совокупный долг перешел к ООО «Циклон КЗС» с заведомо установленной ценой уступки 70%. Вследствие этого «Метрострой» утратил право требования задолженности. Разницу в размере 30 % от выплаты долга Александров и другие неустановленные лица хотели присвоить себе.

Александрову, который был задержан 3 апреля, предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК («Растрата или присвоение в особо крупном размере»).

Отмечается, что это уже третий эпизод растраты, который вменяется экс-директору петербургского «Метростроя». В декабре прошлого года Александров был задержан и арестован в рамках дела о присвоении средств при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. Вместе с ним были задержаны глава ООО «БТР» Анатолий Болотов и директор УПТК Олег Кузьменко.

По версии следствия, в ноябре 2017 года Александров объединился с Кузьменко и Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой», заключив фиктивный договора на поставку сырья под видом исполнения госконтрактов и нанеся ущерб по меньшей мере в 178 млн рублей.

В конце января суд изменил Александрову меру пресечения на домашний арест.

В феврале Александрову вменили новый эпизод растраты при поставке кабельной продукции для электромонтажных работ в ходе строительства станций Фрунзенского радиуса. Речь шла о 153 млн.

Александров будет находиться в СИЗО по меньшей мере до 9 мая. Болотову меру пресечения изменили со стражи на запрет определенных действий, Кузьменко оставили в СИЗО.