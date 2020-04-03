Снижение уровня деловой активности сравнимо с упадком 2009 года

Из-за снижения потребительского спроса и эскалации пандемии COVID-19 индекс деловой активности в России за месяц снизился с 52 пунктов до 37,1 пункта, передает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство IHS Markit.

По оценке агентства, снижение производственной активности оказалось максимальным за последние 11 лет. Некоторым предпринимателям уже приходится закрывать свой бизнес и в период до 30 апреля ситуация может только усугубиться.

Ключевым фактором снижения деловой активности, по предположению экспертов, стало негативно контрастное снижение числа покупок в марте.

Все упомянутые причины повлияли и на уровень занятости в сфере услуг. Экономический упадок в деловой сфере усугублялся и положением рубля, и дефицитом поставок из-за закрытия границ в связи с эпидемией.

Ранее инициативная группа из 20 ассоциаций торговли и поставщиков попросила у президента Владимира Путина выделить 3 триллиона рублей уязвимым группам граждан для поддержания спроса на рынке.