Пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали на 6,1%

Согласно постановлению правительства РФ с 1 апреля пенсии неработающих пенсионеров в России будут проиндексированы на 6,1%.

В середине марта соответствующий документ был подписан премьер-министрам страны Михаилом Мишустиным.

По данным «Коммерсанта», затраты на надбавки, призванные компенсировать инфляцию, составят порядка 2,4 миллиарда рублей в месяц. Всего законопроект затронет около 4 миллионов человек, таким образом, в среднем на одного пенсионера будет расходоваться дополнительно 600 рублей в месяц.

Напомним, что текущий курс доллара, по данным ЦБ, составляет более 77 рублей, в начале 2020 года он стоил менее 65 рублей.