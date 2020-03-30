В России ввели штрафы за нарушение карантина в размере до миллиона

Российское правительство одобрило поправки, которые предполагают ужесточение ответственности за нарушение карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

«Сейчас наша основная задача – это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В соответствии с поправками, лица, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, будут обязаны заплатить от 15 до 40 тысяч; должностные лица – от 50 до 150 тысяч.

Штраф за несоблюдение карантина, в случае если оно привело к заражению и гибели другого человека, составит для граждан от 150 до 300 тысяч, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч, для юридических – миллион.