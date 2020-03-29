Размер пособия по безработице должны увеличить до МРОТ к началу 2021 года

Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к МРОТ.

Также глава государства распорядился до 31 декабря включительно увеличить до одного МРОТ максимальный размер пособия по безработице, сообщается на сайте Кремля.

Поручение вошло в перечень, подготовленный по итогам обращения президента к населению 25 марта в связи с распространением COVID-19 в России.

Кроме того, Путин поручил правительству вместе с субъектами обеспечить с 1 июня осуществление ежемесячных денежных выплат на детей от трех до семи лет. Ранее предполагалось, что выплата начнется в июле. Также президент распорядился с 1 апреля в течение трех месяцев обеспечить за счет госсредств ежемесячные дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

В текущем году минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 12 130 рублей. В 2019-м этот показатель составлял 11 280 рублей.