Земских учителей и врачей на севере освободят от НДФЛ при единоразовых выплатах

Единовременные компенсационные выплаты для земских врачей и учителей более не будут облагаться подоходным налогом, пишет РАПСИ. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал президент РФ Владимир Путин.

До сих пор с упомянутых профессий не взимались налоговые суммы лишь в том случае, если они не превышали одного миллиона рублей. Но с 1 января разовые компенсации для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» выросли до 200%, если речь идет о северных территориях в селах, малых городах и поселках городского типа . Учителям и врачам, которые устроятся в ФАПы и школы на Дальнем Встоке, Арктической зоне или Крайнем Севере теперь положены 2 миллиона рублей в качестве выплат, а фельдшерам — 1 миллион.

Совфед одобрил новые нормы 25 марта, а Госдума приняла поправки в окончательном чтении 19 марта.