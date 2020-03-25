Главврач Боткинской больницы: на лечение коронавируса в день нужно до 200 тысяч

На суточное лечение одного пациента от коронавируса необходимо от 60 до 200 тысяч рублей, сообщил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев.

По его словам, стоимость зависит от того, насколько серьезно проходит болезнь: «Это тарифы, расчеты на все лечение одного пациента в зависимости от формы протекания заболевания», — приводит его слова «Интерфакс».

Накануне вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин пояснил, что легкая форма болезни обойдется бюджету в 60 тысяч, в средней — в 140, а в тяжелой стоимость доходит до 202 тысяч в день.

Ранее Sobesdnik.ru сообщал, что в случае нарушения режима самоизоляции, которое повлечет смерти других людей, к гражданам могут применить статью о терроризме.