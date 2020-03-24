ФСБ и МВД задержали около 30 хакеров, у которых изъяли оружие и более $1 млн

Силовики ликвидировали действовавшую в 11 российских регионах группу хакеров, похищавших деньги с банковских счетов.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, хакеры взламывали учетные записи интернет-пользователей и платежных систем российских и зарубежных финансовых учреждений и торговали похищенными данными кредитных и расчетных карт.

Уточняется, что члены группы создали более 90 онлайн-магазинов по продаже похищенных данных, «которые впоследствии использовались злоумышленниками для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в сети Интернет».

Преступники вели свою деятельность в столице и Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Калужской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Севастополе, Крыму и на территории Северной Осетии.

Задержаны более 30 членов банды, среди которых оказались граждане Украины и Литвы. Отмечается, что 25 задержанным предъявлены обвинения по части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), они уже арестованы.

«Также было установлено, что организаторы сообщества из числа граждан России ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления», – отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.

В ходе проведенных по 62 адресам обысков изъято более миллиона долларов и три миллиона рублей. Кроме того, было обнаружено серверное оборудование и поддельные документы, в том числе паспорта граждан РФ и удостоверения сотрудников правоохранительных органов, а также огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.