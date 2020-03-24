ЦБ предложил ограничить выдачу наличных банкоматами для профилактики COVID

Центробанк опубликовал на официальном сайте рекомендации по обороту наличных средств в условиях коронавирусной пандемии.

Ранее Роспотребнадзор упоминал, что вирус может держаться на бумажных носителях 3-4 дня, а на пластиковых — до 9 дней. Банк России любые наличные средства выдерживает в своих хранилищах не менее 14 дней. Теперь и ЦБ предлагает после поступления купюр в кредитные организации, дать им отлежаться некоторое время.

Также Центробанк предлагает владельцам финансовых организаций ограничить работу банкоматов, которые работают по принципу рециркуляции денежных знаков. Сейчас человек получает нал в руки в том числе из тех купюр, которые ранее в банкомат внесли другие клиенты.

Безналичный вариант оплаты предлагают сделать приоритетным во всех российских банках, а устройства, работающие с бумажными деньгами, необходимо периодически дезинфицировать.