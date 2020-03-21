Россияне чаще стали брать кредиты для совершения отложенных покупок

Бюро кредитных историй НБКИ и «Эквифакс» сообщили о росте числа заявок на ссуды наличными и кредиты, передает РБК.

В банке «Открытие» в марте прирост по кредитам наличными оказался на отметке 15%, в «Сбербанке» сумма запросов на кредиты выросла на 10%. В ВТБ сообщают, что количество обращений по оформлению ипотеки выросло на 15%. В «Почта банке» число заявок на потребительские ссуды выросло на 43%. В Промсвязьбанке выдача кредитных карт увеличилась на 22%.

ЭКсперты полагают, что такая экономическая активность связана с эпидемией коронавируса и обесцениванием рубля. В связи со слухами о повышении цен некоторые граждане решили совершить отсроченные покупки.

«В конце 2014 года — начале 2015 года наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику и автомобили. Вероятно, и сейчас россияне боятся упустить момент», — заявила Ирина Носова, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА.