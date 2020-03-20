Замедление темпов экономического роста затронуло почти треть планеты

Институт международных финансов (IIF) в Вашингтоне сообщил о начале рецессии в странах Европы, США, а также в Японии.

В обзоре организации, в которую входят крупнейшие банки, также говорится о снижении прогноза по росту мировой экономики в текущем году до 0,4%.

Две недели назад IIF уже понижал прогноз роста мировой экономики с 2,6% до 1,6% из-за потрясений, связанных с коронавирусом. «С тех пор произошла полноценная внезапная остановка на глобальных рынках капитала, спровоцированная нарастающим шоком от COVID-19, падением цен на нефть и растущим стрессом на кредитных рынках», – подчеркивает главный экономист IIF Робин Брукс.

В документе указывается на то, что прогнозы приходится обновлять практически ежедневно, поскольку степень неопределенности остается крайне высокой.

По данным МВФ, на США в 2019 году пришлось 15,1% мирового ВВП, на Японию – 4%, а на еврозону – около 11%. Таким образом, можно говорить о начале рецессии в государствах, на которые приходится почти треть мировой экономики, отмечают «Ведомости».