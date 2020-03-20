Владельцы кинотеатров в России получат налоговые каникулы из-за коронавируса

Правительство намерено предоставить налоговые каникулы налогоплательщикам в сферах спорта, культуры и кинематографа.

Федеральной налоговой службе поручено обеспечить компаниям, задействованным в этих областях, отсрочку по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года. Соответствующее решение принял премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Российская газета».

Аналогичная мера уже введена в отношении туристической отрасли и пассажирских авиаперевозок.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российские власти планируют создать антикризисный фонд в 300 млрд для поддержки экономики в условиях распространения COVID-19.