Малый бизнес освободят от страховых взносов на три месяца

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении кабмина ввести трехмесячный мораторий по выплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, те предприниматели малой и средней руки, которые арендуют торговые и производственные площади у государства и муниципалитетов, получат отсрочку на уплату арендных платежей. Соответствующий указ будет подписан главой правительства. Решение принято в связи с экономическим дисбалансом, вызванным эпидемией коронавируса.

Ранее Мишустин поставил подпись под срочным поручением по предотвращению банкротств компаний в сфере туризма и авиатранспортировок. Все они получили право на отсрочку по уплате налогов.