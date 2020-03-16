Нефть подешевела на фоне фактического обнуления ставки ФРС США

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 3,46%, до $32,68 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на 8:30 мск, передает «Интерфакс». Апрельские фьючерсы на нефть WTI подешевели на $0,67 (2,11%), до $31,06.

За пятницу, 13 марта, Brent подорожала на 1,90%, стоимость барреля достигла $33,85.

Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, снизившей базовую ставку на 1 п.п., до 0-0,25%, чтобы смягчить ущерб экономике от коронавируса. По данным Bloomberg, ставка сохранится в этих пределах, пока ФРС не будет «уверена, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности». Отмечается, что такие меры позволят увеличить облигационные запасы центробанка США на $700 млрд.